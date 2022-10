Il botta e risposta tra Bremmer e Musk sulla telefonata tra il fondatore di Tesla e Putin

AGI - Su Twitter si è innescato un botta e risposta tra il fondatore di Tesla, Elon Musk, e il politologo statunitense Ian Bremmer. È stato proprio quest'ultimo, nell'ultimo numero della newsletter di Eurasia Group, ad accendere la miccia lanciando la notizia per cui Musk avrebbe avuto una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin, prima di pubblicare il controverso 'tweet' nel quale aveva suggerito un piano di pace per l'Ucraina che riconoscesse l'annessione russa della Crimea. Bremmer ha spiegato che è stato lo stesso miliardario a confidarglielo.

Putin, ricostruisce Bremmer sulla base del racconto di Musk, avrebbe detto di essere "pronto a negoziare" purché la Crimea resti in mano russa. Putin avrebbe anche insistito con l'ad di Tesla sul fatto che l'Ucraina avrebbe dovuto accettare la neutralità permanente e riconoscere l'annessione russa delle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.