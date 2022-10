Gli ucraini che torneranno in patria continueranno a godere della protezione dell'Ue

AGI - "Se decideste di tornare in Ucraina, ma poi la situazione dovesse cambiare velocemente e vi doveste trovare nella situazione di fuggire ancora, l'Ue continuerà sempre ad accogliervi e a proteggervi. Se avete deciso di rientrare, ma poi le cose cambiassero, sarete sempre benvenuti nel ritorno all'Ue e alla protezione temporanea".

Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, in un punto stampa. "La protezione temporanea è per quanti sono rifugiati nell'Ue. Ma quando si torna a casa per un periodo lungo, non si è più rifugiati e quindi non si è più formalmente sotto la protezione temporanea", ha specificato. "E queste persone dovrebbero cancellarsi dal registro della direttiva sulla protezione temporanea, ma molte temono di farlo perché potrebbero aver bisogno di fuggire di nuovo. E lo comprendo totalmente", ha sottolineato la commissaria.

Did you flee Russia’s invasion of & are looking for a job in the EU?



‼️ Thanks to the #EUTalentPoolPilot you will find employment more easily



1⃣Register:https://t.co/29qELaPyIZ

2⃣Update your CV

3⃣Get access to more than 3 million job offers in the #EUSolidarityWithUkraine pic.twitter.com/5c3yQm3jzz