La vendetta di Putin per il ponte in Crimea si abbatte sulle città ucraine

"L'unica via di uscita che il Cremlino dovrebbe cercare è quella di lasciare l'Ucraina. I miei genitori mi hanno insegnato presto come comportarmi con i bulli: la pacificazione non funziona. La pacificazione non ha mai funzionato. La pacificazione non funzionerà mai. La Russia sarà ritenuta responsabile di questi crimini". Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

What is happening now in #Kyiv is sickening.



It shows the world, again, the regime we are faced with: One that targets indiscriminately. One that rains terror & death down on children.



This is criminal. They will be held to account. Ukraine will win. Europe will not look away.