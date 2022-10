Kanye West è stato escluso nuovamente da Twitter per un post antisemita

AGI - Twitter ha bloccato, dopo meno di 24 ore, l'account di Kanye West. Il rapper e produttore discografico ha postato un violento messaggio dai contenuti antisemiti e non più tardi di venerdì era stato bannato anche da Instagram. West aveva annunciato che appena si fosse svegliato avrebbe "alzato a livello 3 l'attacco agli ebrei", usando un gergo militare, ma scrivendo la parola "death" al posto di "def", che ha il suono quasi simile.

Il rapper aveva spiegato che non poteva farlo sul momento perché era "un po' addormentato". West ha poi attaccato gli ebrei per "averlo usato" e "cercato di far fuori chiunque si oppone alla vostra agenda". Il social ha rimosso il tweet subito dopo la sua pubblicazione, mettendo l'avvertenza "Questo tweet ha violato le regole di Twitter".

Sebbene ancora in attività, un portavoce della piattaforma ha spiegato a BuzzFeed News che "l'account in questione è stato bloccato, a causa di una violazione dei regolamenti di Twitter". La decisione è arrivata dopo che anche Meta aveva posto delle limitazioni all'account Instagram di West, che due giorni fa aveva postato un altro messaggio antisemita, in cui sosteneva che il rapper Diddy fosse controllato dagli ebrei.

Il controverso produttore musicale, che ha cambiato ufficialmente il nome in Ye, aveva attirato su di se' critiche per aver indossato alla settimana della moda a Parigi una maglietta con scritto "white lives matter", cioe' "la vita dei bianchi conta", in contrapposizione con il "black lives matter", utilizzato dal movimento per i diritti degli afroamericani.

Queste appaiono tutte mosse create per attirare attenzione, visto che il rapper è intenzionato a candidarsi alle presidenziali del 2024, dopo aver fallito nel 2020. In un post pubblicato nei giorni scorsi su Twitter per i suoi 31 milioni di follower, West aveva messo una foto di un cappellino nero con scritto 2024.

In un altro messaggio, rivolto probabilmente agli ebrei, aveva scritto: "Chi pensate che abbia creato la cultura della cancellazione?", per indicare la 'cancel culture', forma moderna di ostracismo nella quale qualcuno diviene il bersaglio dell'indignazione generale e estromesso da cerchie culturali o professionali.

Dopo aver pubblicato, con sarcasmo, una foto che lo riprendeva con il fondatore di Meta, Mark Zuckenberg, contestandogli il fatto che la piattaforma avesse limitato il suo account su Instagram, West aveva ricevuto su Twitter il sostegno del miliardario, e futuro proprietario del social, Elon Musk, che aveva commentato: "Bentornato su Twitter, amico mio". Ma il ritorno è durato lo spazio di una notte.