Quadrante: i russi avanzano ma Kiev mantiene l'iniziativa militare

AGI - Le forze russe hanno affermato di aver conquistato alcune città dell'Ucraina orientale dopo una serie di sconfitte pesanti su diversi fronti, ma Kiev sembra mantenere l'iniziativa, invitando i soldati russi a scegliere la resa. L'esercito ucraino ha riconquistato quasi 2.500 chilometri quadrati di territorio dalla fine di settembre, di cui quasi 800 chilometri quadrati e 29 città "solo questa settimana", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso del venerdì sera.

Dal canto suo Mosca ha annunciato di aver guadagnato terreno - tre villaggi nell'Ucraina orientale - dopo aver perso migliaia di chilometri quadrati di territorio su diversi fronti a nord e a sud nelle ultime settimane. I tre villaggi conquistati si trovano a sud della città di Bakhmut, che è sotto il controllo ucraino. L'esercito russo sta cercando di conquistare l'area da mesi, finora senza successo.

A Bakhmut, venerdì, i giornalisti dell'AFP hanno sentito l'artiglieria pesante e il lancio di razzi multipli nella città, che prima della guerra contava 70.000 abitanti. Si sentivano anche occasionali raffiche di mitragliatrice. Un volontario civile del gruppo umanitario Vostok SOS, Edward Skorik, 29 anni, ha dichiarato che "combattimenti di strada" si stavano svolgendo vicino a casa sua, al di là del fiume Bakhmuta.

A sud della città, verso i villaggi conquistati dai russi, colonne di fumo nero si levavano dalle esplosioni delle granate, spaventando i civili e talvolta facendoli precipitare a terra. Nella regione meridionale occupata di Kherson, almeno cinque civili sono stati uccisi e cinque feriti quando un attacco ucraino ha colpito un autobus di civili che si stavano recando al lavoro attraverso un ponte, secondo il funzionario filorusso Kirill Stremooussov.

Kiev ha ripetutamente preso di mira i ponti della regione per interrompere la logistica russa. La presidenza ucraina ha riferito di un altro attacco russo alla regione meridionale di Zaporizhia per il secondo giorno consecutivo, con un ferito. "Le infrastrutture sono state distrutte in due distretti. L'occupante ha usato i droni per la prima volta".

Il giorno prima, 11 persone sono state uccise in attacchi russi su Zaporizhia, secondo i servizi di soccorso ucraini. Il leader dei separatisti filorussi nella regione orientale di Donetsk, Denis Pushilin, ha dichiarato che la situazione "più difficile" è quella nei pressi di Lyman, un nodo ferroviario recentemente riconquistato dalle forze ucraine, dove le truppe russe sono sfuggite per poco all'accerchiamento. Ha detto che le truppe russe stavano fortificando una nuova linea di difesa vicino a Kreminna.