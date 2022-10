Black out nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in funzione generatori

AGI - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica in seguito a un bombardamento russo: la denuncia è della società ucraina per l'energia atomica, Energoatom.

"A causa di un nuovo bombardamento da parte delle truppe russe, l'ultima linea di comunicazione con il sistema di alimentazione a 750 kV della centrale nucleare di Dniprovska è stata danneggiata e disconnessa. Di conseguenza, la centrale nucleare di Zaporizhzhya è completamente scollegata. I generatori diesel si sono accesi automaticamente ma le riserve di carburante diesel disponibili per il lavoro in questa modalità saranno sufficienti per 10 giorni", si legge nel messaggio postato su Telegram e riferito dall'agenzia ucraina Unian.