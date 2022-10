Lavrov: "La politica di Kiev aumenta il rischio che si usino armi di distruzione di massa"

AGI - La politica di Kiev è volta ad aumentare il rischio che si usino armi di distruzione di massa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

"Non possiamo tacere sulle discussioni sul tema del possibile uso delle armi nucleari, che si sono recentemente intensificate. In particolare, non possiamo tacere sulle azioni sconsiderate del regime di Kiev volte a creare il rischio di utilizzare varie armi di distruzione di massa".