Strage in un asilo in Thailandia, ex poliziotto fa 35 vittime tra cui bambini

A Phuket ci sono anche alcune decine di cittadini ucraini cui le autorità thailandesi hanno già accettato di prorogare il visto turistico per poter rimanere sull’isola, come suggerito dai loro famigliari in fuga dall’Ucraina. Seguono con angoscia le notizie dal fronte di guerra e sono in costante contatto con parenti e amici