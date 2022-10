L'avanzata delle forze ucraine a sud e a est

AGI - Le truppe ucraine "continuano a fare progressi nelle operazioni offensive lungo il fronte nord-orientale e meridionale. Nel Nord-Est, nell'oblast di Kharkiv, Kiev ha ora consolidato una vasta area di territorio a est del fiume Oskil". Lo dice l'intelligence britannica suo aggiornamento quotidiano sulla guerra.

Le truppe ucraine sono avanzate fino a 20 chilometri oltre il fiume nella zona difensiva della Russia verso il nodo di rifornimento della città di Svatove.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/5DOyzVlTwJ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/adOQRJTszG