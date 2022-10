Il Nobel per la Fisica è andato agli esperimenti per una nuova era della tecnologia quantistica

AGI - Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato al francese Alain Aspect, allo statunitense John Clauser e all'austriaco Anton Zeilinger "per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ