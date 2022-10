Nelle Filippine in 433 hanno fatto jackpot alla Lotteria

AGI - Mega vincita con bizzarro risultato al 'superaenalotto' nelle Filippine. Hanno vinto 433 giocatori e hanno vinto con una sequenza numerica che ha dell'incredibile: tutti i primi sei numeri della tabellina del 9 (fino al 54). Ai fortunati vincitori andranno i 236 milioni di pesos del jackpot (circa 4 milioni di euro) ma adesso ci si interroga sulla 'fortuna' dei vincitori. Il leader della minoranza al Senato, Koko Pimentel, ha chiesto un'inchiesta sul risultato "sospetto".

Un matematico, docente all'università delle Filppine, ha spiegato alla Bbc che, ipotizzando che siano state fatte 10 milioni di giocate, la probabilità che ci fosse un gruppo così numeroso di vincitori era un caso su miliardi di miliardi, "1 seguito da 1.224 zeri": "Non esiste neppure un nome per un numero così grande", basti pensare per fare un confronto che "il numero di molecole nell'universo conosciuto ha 80 zeri", ha spiegato sbigottito il professore Guido David.

"Questi giochi d'azzardo sono autorizzati dalla Repubblica delle Filippine: dobbiamo proteggerne e mantenerne l'integrità", ha osservato Pimentel, chiedendo un'indagine sull'esito insolito.

Ma le autorità escludono irregolarità e hanno invece fatto notare che, nelle Filippine, molti tendono a scommettere sulle sequenze numeriche: "Molti tengono i propri numeri. Non è bello soltanto essere leali alle proprie mogli e ai propri mariti, è anche bello essere fedeli al proprio numero", ha spiegato una fonte. Uno dei vincitori ha raccontato di aver scommesso per anni sul modello 9, sul modello 8, sul modello 7 e sul modello 6. "E ora sono felice di avere vinto".