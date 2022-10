L'appello di Papa Francesco: "Putin fermati per amore del tuo popolo"

AGI - "Mi rivolgo al presidente della Federazione Russa supplicandolo di fermare per amore del suo stesso popolo questa spirale di violenza e di morte": Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus.

Il Pontefice ha sottolineato che la comunità internazionale ed i paesi che svolgono un ruolo esterno rispetto alla crisi scatenata dalla aggressione dell'Ucraina da parte della Russia devono "fare di tutto per promuovere la causa della pace senza lasciarsi coinvolgere in una escalation" che potrebbe essere nucleare. Bisogna, al contrario, "ricorrere a tutti gli strumenti della diplomazia".

Poi parlando al leader ucraini: "Rivolgo un fiducioso appello al Presidente Zelensky affinché sia aperto a serie proposte di pace".

