Strage allo stadio in Indonesia, 174 morti al termine di una partita di calcio

AGI - È di 174 morti e numerosi feriti il bilancio della tragedia nello stadio di Malang, nella regione indonesiana di Giava Orientale. Lo ha riferito il vice governatore della regione, Emil Dardak, all'emittente televisiva Kompas.

I tifosi dell'Arema FC hanno preso d'assalto il campo dopo che la loro squadra aveva perso 3-2 contro il Persebaya Surabaya.

#BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia#Indonesia #footballmatch #RiotGames pic.twitter.com/kiYNeTwSWM