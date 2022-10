Il monito di Xi al Partito Comunista cinese: "Prepararsi a sforzi sempre più difficili"

AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, rinnova l'avvertimento a prepararsi a "sforzi sempre più difficili" e a "eliminare i virus che erodono il corpo sano" del Partito Comunista Cinese, a poche settimane dall'inizio del ventesimo Congresso del partito, da cui è attesa una sua riconferma al vertice per un terzo mandato consecutivo.

Il messaggio è contenuto in un articolo pubblicato su Qiushi (termine traducibile come "cercare la verità") rivista ufficiale del Comitato Centrale, ed è tratto dal suo rapporto al diciannovesimo Congresso dell'ottobre 2017: la pubblicazione nell'ultimo numero della rivista bimensile giunge a poco più di due settimane dall'inizio dell'appuntamento politico al via il 16 ottobre prossimo.

Xi sottolinea che "il grande rinnovamento della nazione cinese non è qualcosa che può essere facilmente ottenuto suonando gong e tamburi, e l'intero partito deve essere preparato a fare sforzi sempre più difficili. Per realizzare grandi sogni, dobbiamo affrontare grandi lotte".

Il Pcc, prosegue, deve "opporsi risolutamente a tutte le parole e azioni che indeboliscono, distorcono o negano la direzione del partito e il sistema socialista" della Cina e, in un passaggio indirettamente legato alla questione di Taiwan, sottolinea che occorre "salvaguardare più consapevolmente la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese e opporsi risolutamente a tutti gli atti che dividono la madrepatria, danneggiano l'unità nazionale e l'armonia e la stabilità sociale".

Il Pcc, infine, scrive Xi, deve "eliminare tutti i fattori che danneggiano la natura avanzata e la purezza del partito, eliminare tutti i virus che erodono il corpo sano del partito e rafforzare continuamente la leadership politica del partito, la leadership ideologica e l'organizzazione di massa per garantire che il partito mantenga sempre una forte vitalità".

Occorre, quindi, in conclusione, "mantenere determinazione politica, insistere nel duro lavoro per il rinnovamento della nazione e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi".