Scoperta una quarta falla nel gasdotto Nord Stream

AGI - La Guardia costiera svedese ha riferito che sono quattro le falle nel gasdotto Nord Stream: due si trovano nella zona economica svedese e due in quella danese. "Ci sono due falle nella parte svedese e due su quella danese" dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, che collegano la Russia all'Europa, ha precisato un funzionario, sottolineando che le fughe di gas sul versante svedese sono "vicine l'una all'altra".

Le perdite di gas dal gasdotto Nord Stream 1, inoltre, potrebbero rallentare a partire da domenica. A precisarlo è il direttore delle operazioni della Guardia Costiera svedese, Johan Norrman, dopo aver avuto colloqui con alcuni dirigenti del consorzio Nord Stream.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prenderà in esame, nella giornata di venerdì, il presunto sabotaggio nel Mar Baltico. Lo rende noto la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde.

"In qualità di attuale presidente del Consiglio di Sicurezza, la Francia ci ha informato oggi che la Russia ha chiesto una riunione sulle perdite di gas avvenute al Nord Stream", ha riferito in conferenza stampa. I servizi segreti russi (Fsb), nel frattempo, come riportato dalla Procura generale russa sul suo canale Telegram, hanno aperto una inchiesta per "atto terroristico internazionale".

Tempi lunghi per le riparazioni

È possibile riparare il gasdotto Nord Stream ma ci vorrà del tempo. Lo ha sottolineato il responsabile della commissione Energia della Duma russa e presidente Russian Gas Society, Pavel Zavalny, prospettando due soluzioni per sistemare le falle che sono state rinvenute sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia all'Europa.

In ogni caso, ha messo in chiaro parlando a margine del Sakhalin Oil and Gas 2022 forum, richiedera' del tempo: "Non un mese o due ma almeno sei mesi o un anno".