Stato di emergenza in Florida per il passaggio dell'urgano Ian

AGI - L'uragano Ian ha toccato terra in Florida. Dopo aver attraversato la zona ovest, quella delle isole, l'uragano è entrato dentro lo Stato del Sud, a una velocità che supera, in alcuni tratti, i 200 chilometri orari. Comincia la fase di massima emergenza per milioni di persone.

Il governatore Ron DeSantis ha invitato a non uscire da casa e a non mettersi in viaggio. Atteso un blackout in larga parte della Florida. Più di un milione di persone sono rimaste senza energia elettrica. Solo nella zona tra Fort Myers e Cape Coral sono oltre trecentomila le utenze saltate. Nella contea di Sarasota quasi 200 mila.