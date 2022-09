La Sardegna negli scatti di 'AstroSamantha'

AGI - "Cagliari capoluogo della Sardegna e citta più grande dellì'sola, è incantevole sia di giorno che di notte. Gli antichi bacini salini della zona di Molentargius sono oggi un'oasi naturale per i fenicotteri!". Con questo tweet Samantha Cristoforetti accompagna sensazionali immagini di Cagliari adagiata sul mare e di notte, scattate dalla stazione spaziale internazionale, assieme a foto di altre città del mondo che l'astronauta ha commentato in inglese. In un altro tweet compare un saluto speciale alla Sardegna, mostrata per intero in un magnifico scatto.

Ciao #Sardinia! Sea and mountains, forests, plains, coasts, beaches… due to the great variety of beautiful landscapes and ecosystems some call Sardinia a “micro-continent”! #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/OhDsa5veA8 — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 27, 2022

Cristoforetti ne evidenzia la straordinaria varietà di paesaggi ed ecosistemi che sono valsi all'isola la definizione di micro continente. L'Astronauta dell'Esa impegnata nella missione Minerva sulla stazione spaziale ha pubblicato stasera anche foto della Maddalena e dell'Isola di San Pietro, di Olbia e della Costa Smeralda. Le immagini sono poi condivise dagli utenti anche su altri social.