Guasti ai Nord Stream, danni senza precedenti. Il Cremlino: "Non escluso un sabotaggio" 

AGI - Le falle che hanno causato danni ai gasdotti Nord Stream potrebbero essere state provocate da “attacchi”. Lo scrive il Tagesspiegel sul suo sito, le cui fonti affermano che “si sono verificati cali di pressione nelle due pipeline a breve distanza l’uno dall’altro”. A detta del quotidiano, il governo tedesco non considererebbe “un caso” che si siano verificati i due episodi.

Il Cremlino non esclude un sabataggio ai danni dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Lo ha detto il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov. "Non è esclusa alcuna opzione" ha detto rispondendo a una domanda in proposito.

Oggi sono state registrate due fughe di gas nel Mar Baltico per il gasdotto Nord Stream 1. A lanciare l'allarme, le autorità danesi e svedesi il giorno dopo l'annuncio di una'altra perdita dal gasdotto Nord Stream 2. Oggetto di un braccio di ferro geopolitico, i due gasdotti gestiti da un consorzio dipendente dal colosso russo Gazprom non sono operativi come conseguenza della guerra in Ucraina. Ma entrambi erano ancora pieni di metano e contengono gas sotto pressione.

Nord Stream Ag, l'operatore della rete, ha riferito da parte sua che tre condotte deli gasdotti Nord Stream 1 e 2 hanno subito danni "senza precedenti" in un solo giorno. E ha spiegato che è impossibile stimare quando potrà essere ripristinata la capacità di funzionamento dei due.

"Le autorità sono state ora informate che ci sono state altre due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, anch'esso non operativo, ma contenente gas", ha affermato il ministro danese per l'Energia, Dan Jorgensen.

"È troppo presto per dire qualcosa sulle cause degli incidenti", ha aggiunto sottolineando che sarà aumentato il livello di vigilanza del settore elettrico e del gas nel Paese nordico.

Un portavoce dell'autorità marittima svedese ha confermato la rilevazione delle due perdite, al largo dell'isola danese di Bornholm. Una delle fughe del Nord Stream 1 si è verificata nella zona economica esclusiva della Danimarca, l'altra in quella svedese, secondo i due Paesi.

Proprio come la fuga rilevata il giorno prima su Nord Stream 2, sono state adottate misure di sicurezza. È vietata la navigazione entro un raggio di cinque miglia nautiche (circa 9 chilometri), nonché il sorvolo nel raggio di un chilometro. "Gli incidenti sui due gasdotti non hanno alcun impatto sulla fornitura alla Danimarca", ha assicurato Jorgensen.

Lunedì sera il gestore dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 aveva segnalato un calo di pressione nel primo gasdotto, dopo la rilevazione di una perdita nel secondo.

La Russia ha tagliato le forniture di gas all'Europa tramite il Nord Stream 1 prima di sospendere del tutto i flussi a fine agosto, sostenendo che le sanzioni occidentali ne impediscono la manutenzione tecnica. L'Europa da parte sua ha accusato Mosca di essere ricorsa a un pretesto per bloccare le forniture.

Il nuovo gasdotto Nord Stream 2 era appena stato completato ma non è mai entrato in funzione. Il piano per la fornitura di gas attraverso il gasdotto è stato interrotto dalla Germania pochi giorni prima che la Russia inviasse truppe in Ucraina a febbraio.

Polonia, falle Nord Stream probabile provocazione russa

“Purtroppo il nostro vicino a est persegue costantemente una politica aggressiva. Se è in grado di mettere in atto un’aggressione all’Ucraina, è chiaro che non possano essere escluse provocazioni che si riguardino l’Europa occidentale”. Così si è espresso il viceministro polacco Marcin Przydacz a Varsavia, commentando le tre falle ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, scoperte dalle autorità danesi.

Negli anni passati il governo polacco aveva espresso la ferma contrarietà alla realizzazione del progetto Nord Stream 2, originariamente volto a moltiplicare il flusso di gas dalla Russia all’Europa, ed in particolare alla Germania, con l’argomento che la dipendenza energetica sarebbe stata usata dal Cremlino come uno strumento di pressione politica.