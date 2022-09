In Russia due alleati di Putin condannano gli "eccessi" della mobilitazione

AGI - Due esponenti al vertice del Parlamento russo, fedeli alleati del presidente Vladimir Putin, si sono espressi contro "gli eccessi" della mobilitazione militare voluta dal Cremlino per la guerra in Ucraina; e hanno invitato i funzionari regionali che gestiscono la situazione a risolvere rapidamente gli "eccessi" che stanno alimentando la rabbia dell'opinione pubblica.

Valentina Matviyenko, presidente della 'camera alta' russa, il Consiglio della Federazione, ha detto pubblicamente di essere a conoscenza del fatto che siano stati convocati uomini non idonei per la leva: di fatto vengono chiamate, è il sospetto, anche persone che non avrebbero i requisiti, persone per esempio che non hanno mai fatto il servizio militare.

"Tali eccessi sono assolutamente inaccettabili. E ritengo assolutamente giusto che stiano scatenando una forte reazione nella societa'", ha detto in un post su Telegram.

E poi, rivolgendosi ai governatori regionali - che, a suo dire, hanno la "piena responsabilita'" del processo - ha aggiunto: "Occorre assicurarsi che l'attuazione della mobilitazione parziale avvenga nel pieno e assoluto rispetto dei criteri delineati. Senza un unico errore".

Anche Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato, la 'camera bassa' della Russia, si è detto preoccupato: "Ci sono reclami. Se si commette un errore, è necessario correggerlo. Le autorità di ogni livello dovrebbero comprendere le proprie responsabilità". Volodin ha assicurato che "i deputati della Duma di Stato risponderanno sicuramente a tutti i ricorsi per violazioni".

Oltre 2mila arresti dall'inizio della mobilitazione

Sono oltre 2mila le persone che sono state arrestate per le proteste in Russia contro la mobilitazione militare parziale decisa dal presidente Vladimir Putin. Lo riferisce il sito indipendente OVD-Info. Solo sabato sono state fermate 798 persone in 33 città.

Reuters ha riferito che la rabbia per la mobilitazione è affiorata anche in quello che ha scritto il caporedattore di RT, un'emittente saldamente pro-Cremlino, che ha criticato chi ha mandato le lettere agli uomini sbagliati: "È stato detto che i singoli possono essere reclutati fino all'età di 35 anni.

Ma le lettere arrivano a chi ha fino a 40 anni", ha scritto su Telegram il caporedattore di RT Margarita Simonyan. "Stanno facendo infuriare la gente, come se fosse fatto apposta, per dispetto. Come se fossero stati mandati da Kiev".