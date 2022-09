Uccisa la giovane simbolo della protesta contro il velo in Iran 

AGI - Capelli biondi e niente velo: si chiamava Hadis Najafi, aveva appena 20 anni ed è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane, ieri sera, durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran. Secodo vari account Twitter, la ragazza è stata raggiunta da sei colpi di proiettile che l'hanno raggiunto al petto, in viso e al collo.

This Iranian woman is getting ready to stand face to face to security forces. Iranian regime have guns and bullets but they scared of our hair.

They killed #MahsaAmini for a bit of hair. Let’s have a Hair Revolution.

Our hair will bring down Islamic dictators. #مهسا_امینی pic.twitter.com/skjaPF63Ml