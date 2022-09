Il G7 "non riconoscerà mai" i "referendum farsa" in Ucraina

AGI - I Paesi del G7 "non riconosceranno mai" i risultati dei "referendum farsa" voluti dalla Russia nei territori dell'Ucraina orientale. E' quanto si legge in un comunicato congiunto dei 7 'grandi' del mondo.



"Queste azioni - continua il documento congiunto del gruppo dei Paesi del G7 - violano chiaramente la legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite e vanno diametralmente contro il rispetto della legge tra le nazioni".

@G7-Statement: We will never recognise these referenda which appear to be a step toward Russian annexation and we will never recognise a purported annexation if it occurs. We will stand firmly with Ukraine for as long as it takes. #G7GER https://t.co/dgG63oXmQd