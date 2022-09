L'Ue prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

AGI - I ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno condannato l'escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia e hanno concordato di preparare nuove sanzioni. Lo ha annunciato il capo della diplomazia della Ue, Josep Borrell, che ha spiegato che questo pacchetto di sanzioni interesserà nuovi settori dell'economia russa, tra cui quello tecnologico.

I ministri degli Esteri, riuniti d'urgenza a New York, si sono inoltre impegnati a continuare a fornire armi a Kiev per tutto il tempo necessario in una dichiarazione adottata all'unanimità. La riunione è stata convocata a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti e ha minacciato di usare tutto il suo arsenale, comprese le armi nucleari.

I convened this evening an ad-hoc meeting of EU Foreign Ministers



We decided to bring forward as soon as possible additional restrictive measures against Russia in coordination with partners



We will continue to support #Ukraine’s efforts through provision of military equipment pic.twitter.com/4jTNuXAh3s