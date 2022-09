La Cina presenta all'Onu 4 proposte per la fine della guerra in Ucraina

AGI - La “priorità immediata” è il cessate il fuoco e la fine della guerra in Ucraina, per evitare “ricadute negative” del conflitto.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a colloquio con l’Alto Rappresentante per le Politiche Estere e di Difesa dell’Unione Europea, Josep Borrell, incontrato a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

After Putin announced another major escalation in the war against #Ukraine, EU Foreign Ministers met for emergency ad-hoc meeting.

They stressed EU unity to stand by Ukraine and continued support to Ukraine’s ability to defend its territorial integrity.https://t.co/HxxwzqTaEC pic.twitter.com/CdT8Que6As