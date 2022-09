Un astronauta americano è partito con due cosmonauti russi a bordo della Soyuz

AGI - Mentre la Russia annuncia di essere in guerra con l'Occidente, dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan decolla la navicella Soyuz con a bordo un astronauta americano e due cosmonauti russi. Il viaggio segna una rara collaborazione tra Usa e Russia in mezzo alle tensioni alimentate dall'invasione dell'Ucraina. A bordo Frank Rubio della Nasa, Sergei Prokopiev e Dmitri Peteline dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Rubio è il primo astronauta americano a viaggiare verso l'Iss a bordo di un mezzo russo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio.

© Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP





I cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin con l'astronauta della Nasa Frank Rubio,