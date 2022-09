L'attesa per il nuovo discorso alla nazione di Vladimir Putin

"I referendum fittizi non hanno legittimità e non cambiano la natura della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy