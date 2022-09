Le spaventose immagini del tifone Nanmadol

AGI - Il tifone Nanmadol ha attraversato quasi tutto il Giappone, causando una vittima, decine di feriti e 9,6 milioni di evacuati, ma sta perdendo potenza da quando ha toccato terra a Kagoshima, città meridionale della grande isola di Kyushu.

Anche se le autorità nipponiche hanno retrocesso il livello d’allerta, hanno chiesto alla popolazione di rimanere vigile: in tutto 9,6 milioni di cittadini hanno ricevuto un ordine di evacuazione dai propri territori di residenza, in particolare laddove i fiumi sono in piena dopo numerose ore di pioggia incessante.

Nel dipartimento di Miyazaki in alcune aree in 24 ore è caduto lo stesso quantitativo di acqua rispetto alla pioggia dell’intero mese di settembre. Nanmadol si è manifestato ieri sul Sud-Ovest dell’arcipelago con venti fino a 234 km orari e forti piogge che hanno sradicato alberi, fatto straripare fiumi e rotto vetri di finestre di numerosi edifici. Si è poi spostato in direzione di Tokyo e del Nord-Nord-Est del Paese asiatico.

Secondo i bilanci ufficiali rilanciati dall’emittente nazionale ‘NHK’, il tifone ha provocato la morte di un uomo 60enne rimasto intrappolato nella sua macchina, nella città di Miyakonojo, sommersa in mezzo a terreni agricoli, ma per altre fonti la vittima sarebbe invece deceduta all’interno della propria abitazione. In effetti nella regione di Fukuoka (Sud-ovest), le autorità hanno affermato che stavano indagando per determinare se un'altra morte fosse collegata alla tempesta.

Inoltre i feriti sarebbero almeno una cinquantina oltre all’ordine di evacuazione emesso dalle autorità, prima per 4 milioni di cittadini, adesso per 9,6 milioni. Al bilancio umano si aggiunge quello materiale: la caduta di alberi ha causato black-out diffusi e prolungati, lasciando al buio 240 mila abitazioni nelle regioni di Kyushu e Chugoku, dove la popolazione ha trascorso la notte in rifugi improvvisati.

A distanza di 24 ore dalla manifestazione più violenta, oggi il tifone Nanmadol si indebolisce "da una categoria di tifone forte e largo a un tifone ampio", ha riferito Ryuta Kurora dell’Agenzia meteorologica giapponese (JMA). Tuttavia, per gli esperti, data l'intensità del tifone che ha colpito la costa sud-occidentale con raffiche che hanno raggiunto i 234 km/h, i danni sembrano finora relativamente contenuti. Centinaia di voli sono stati cancellati e anche i servizi ferroviari nelle regioni colpite sono stati interrotti a causa del tempo.

"Anche una piccola quantità di pioggia aggiuntiva potrebbe causare l'innalzamento del livello dell'acqua, quindi state attenti a inondazioni e frane” ha dichiarato il ministro della Terra Sadakazu Tanigaki. Per il maltempo in patria, il primo ministro Fumio Kishida ha deciso di posticipare di un giorno il suo viaggio all’Onu per partecipare all’Assemblea generale a New York.

Il tifone si sta ora spostando lungo le coste della prefettura di Shimane, nella parte occidentale del Paese, con raffiche massime di circa 160 km/h, secondo JMA. Secondo il quartier generale delle catastrofi naturali, verso le ore 15 (locale) sarebbe stato localizzato a 310 km ad ovest di Osaka.

In realtà anche il Sud-Est della Corea ha avvertito l’ondata di maltempo provocata da Nanmadol, 14esimo tifone del 2022: in mattinata è stato più vicino alla Corea del Sud, quando si trovava a 200 km da Busan, secondo l’Amministrazione meteorologica della Corea. La regione è stata toccata da venti violenti fino a 30 metri al secondo e piogge di circa 10 millimetri l’ora.

Ancora oggi, intorno a mezzogiorno, gli avvisi per il tifone riguardano Busan, Ulsan e la provincia di Gyeongsang meridionale e settentrionale, mentre l'isola di Jeju meridionale, la provincia di Gyeongsang settentrionale e la provincia di Jeolla settentrionale e meridionale erano sotto un forte avviso di vento.

In Giappone la stagione dei tifoni raggiunge il picco da agosto a settembre, dove in generale è caratterizzata da forti piogge che possono causare inondazioni improvvise e smottamenti mortali. Nel 2019, il tifone Hagibis ha colpito l’arcipelago durante la Coppa del mondo di rugby, uccidendo più di 100 persone. Un anno prima, il tifone Jebi aveva chiuso l'aeroporto di Kansai a Osaka, uccidendo 14 persone.

E nel 2018, inondazioni e smottamenti hanno causato la morte più di 200 persone nel Giappone occidentale durante la stagione delle piogge. Gli esperti ritengono che il cambiamento climatico stia aumentando l'intensità delle tempeste e degli eventi meteorologici estremi.