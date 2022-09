Invitati ed esclusi ai funerali di Elisabetta II 

AGI - Re Carlo III ospiterà a Londra per i funerali della regina Elisabetta II, domani nell'Abbazia di Westminster, circa 500 tra capi di Stato e dignitari di tutto il mondo. Saranno, dopo 11 giorni di lutto nazionale, i primi funerali di Stato in Gran Bretagna dalla morte di Winston Churchill nel 1965, il più grande evento con leader stranieri che il ministero degli Esteri britannico abbia coordinato in tempi moderni, per il quale è stato schierato un dispositivo di sicurezza paragonabile a quello delle Olimpiadi di Londra del 2012. Circa 10 mila i militari coinvolti nella cerimonia.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà accompagnato dalla figlia Laura. Ci saranno poi l'imperatore del Giappone Naruhito e i reali di Spagna, Belgio, Svezia, Norvegia, Liechtenstein, Lussemburgo e i principi di Monaco.

Non sono stati invitati i leader di Russia, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Siria e Venezuela. La Cina, il cui invito ha che creato Imbarazzo tra i conservatori, sarà rappresentata dal vice di Xi Jinping, Wang Qishan.

Altra questione spinosa, la presenza del principe saudita, Mohammed bin Salman, che sarà a Londra ma, probabilmente, non andrà ai funerali. Di seguito la lista degli invitati.

I reali

L'imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako.

Il re Willem-Alexander e la regina Maxima d'Olanda.

Re Felipe VI di Spagna e la Regina Letizia.

L'ex re spagnolo Carlos.

Il re Philip e la Regina Mathilde di Belgio.

La regina Margrethe II di Danimarca con il principe Frederik e la principessa Mary.

Il re Carl XVI Gustaf e la regina Silvia di Svezia.

Il re Harald V e la regina Sonja di Norvegia.

Il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah.

Il re di Giordania Abdullah - Il principe del Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah.

Il re del Lesotho Letsie III.

Il principe ereditario Alois del Liechtenstein.

Il granduca di Lussemburgo Henri.

Il sultano di Malaysia Abdullah of Pahang.

Il principe di Monaco Albert II.

Il principe del Marocco Moulay Hassan.

Il sultano dell'Oman Haitham bin Tariq al-Said.

L'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Il principe saudita Mohammed Bin Salman.

Il re del Tonga, Tupou VI.

I leader

Il presidente Usa Joe Biden con Jill.

Il premier canadese Justin Trudeau.

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

La presidente di Trinidad e Tobago Paula-Mae Weekes.

La presidente delle Barbados Sandra Mason.

Il premier della Giamaica Andrew Holness.

La governatrice del Belize Floyla Tzalam.

La governatrice generale di St Vincent e Granadines Susan Dougan.

Il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Il presidente italiano Sergio Mattarella.

Il presidente irlandese Michael D. Higgins.

Il Taoiseach dell'Irlanda del Nord Michea'l Martin.

Il presidente del Portocallo Marcelo Rebelo de Sousa.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen.

La presidente ungherese Katalin Novak.

Il presidente polacco Andrzej Duda.

Il presidente della Lettonia Egils Levits.

Il presidente della Lituania Gitanas Nauseda.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto.

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou.

Il presidente di Malta George Vella.

Il presidente di Cipro Nicos Anastasiades.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

La presidente delal Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Il premier egiziano Mostafa Madbouly.

Il presidente israeliano Isaac Herzog.

Il premier palestinese Mohammad Shtayyeh.

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa.

Il vicepresidente della Nigeria Yemi Osinbajo.

Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo.

Il presidente del Kenya William Ruto.

Il presidente del Gabon Ali Bongo.

Il presidente indiano Droupadi Murmu.

Il vice presidente cinese Wang Qishan.

Il presidente dello Sri Kanka Ranil Wickremesinghe.

Il premier del Bangladesh Sheikh Hasina.

La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern.

Il premier australiano Anthony Albanese.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

La presidente di Singapore Halimah Yacob.

I paesi non invitati