Il funerale di Elisabetta II è il più grande test della storia della polizia

AGI - Per lunedì la polizia di Londra si prepara all'evento più complicato della sua storia, i funerali di Stato di Elisabetta II, la più grande operazione di sicurezza che abbia mai messo in campo.

Nelle prossime ore a Londra sono attesi centinaia tra premier, presidenti e teste caronate, accorsi per rendere omaggio al monarca piu' longevo della Gran Bretagna. "Sara' la piu' grande operazione di protezione globale che la polizia di Londra abbia mai intrapreso", ha confermato Stuart Cundy, vice commissario aggiunto della polizia metropolitana di Londra.

E ha spiegato che la forza si sta preparando a ogni tipo di minaccia: dal terrorismo alle proteste fino alle calche tra la folla. Il 'numero due' di Scotland Yard ha garantito che dispiegherà il maggior numero di ufficiali in assoluto per le strade della citta', in campo agenti di quasi tutte le forze del Paese; ci sarannno anche sommozzatori, cani poliziotto, polizia a cavallo, agenti motociclisti.

Un'operazione che superarà tutti gli altri eventi importanti che ci sono stati a Londra negli ultimi anni, compresi i funerali di lady Diana, le Olimpiadi del 2012, le celebrazioni a giugno per il Giubileo di platino della regina.

"Chissà cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. Se qualcuno vede qualcosa, sente qualcosa o pensa che qualcosa sia fuori dall'ordinario, per favore parlo con una delle centinaia (se non migliaia) di ufficiali in circolazione in modo che possiaom rispondere".