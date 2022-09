Alaska battuta dalla tempesta più forte degli ultimi 50 anni

AGI - Una tempesta potente si sta abbattendo sull'Alaska occidentale, causando enormi ondate di maltempo e inondazioni che hanno strappato alcune case dalle fondamenta, hanno dichiarato sabato i meteorologi statunitensi.

I resti del tifone del Pacifico Merbok hanno creato una delle tempeste più forti che si siano abbattute sulla regione in questo periodo dell'anno da decenni e si prevede che colpiranno la costa per tutto il fine settimana.

Wales on the Bering Strait coast is starting to experience some flooding in low lying areas. Water levels will peak this afternoon with the high tide, then gradually fall through Sunday. Here are some photos from Wales taken by Joanne Keyes. Please stay safe out there. pic.twitter.com/zGk7zSVUwJ