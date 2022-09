Il piano di Modi per riportare i ghepardi in India

AGI - Scrive il New York Times che “i ghepardi una volta si aggiravano per l'India tra leoni, tigri e leopardi. Appaiono negli antichi testi indù e nelle pitture rupestri e sono intrecciati in arazzi secolari. L'imperatore Moghul Akbar tenne 1.000 ghepardi nelle sue scuderie” eppure per 75 anni - l'intera sua esistenza come nazione indipendente – “l'India è stata priva di ghepardi, l'animale terrestre più veloce del mondo”.

Ora le cose sono repentinamente cambiate da quando, pochi giorni fa, otto ghepardi sono arrivati ​​in India, accolti dal premier Modi in occasione del suo 72° compleanno, dopo un volo dall'Africa “dando così inizio a un grande esperimento mai accaduto prima: reinserire i ghepardi in un luogo da cui erano stati cacciati fino alla loro estinzione”.” Il piano per riportare i ghepardi in India – racconta il Times – risale quasi al momento della loro estinzione nel Paese e rappresenta un tentativo audace di garantire la sopravvivenza degli animali ridistribuendoli dall'Africa, dove la loro popolazione è in forte calo”.

Il progetto, inoltre, “riflette anche l’energico sentimento nazionalistico del primo ministro Narendra Modi, che sta sostenendo la crescente ricchezza e conoscenza scientifica dell'India”.

Scrive ancora il Times che la specie ghepardo “risale a circa 8,5 milioni di anni fa e gli animali un tempo erano stati trovati in gran numero in Africa, Arabia e Asia. Ora vivono esclusivamente in Africa, a parte una piccola popolazione in Iran. Si stima che la loro popolazione sia inferiore a 8.000, in calo della metà negli ultimi quattro decenni”. Per l’obiettivo di ripopolamento, “il governo indiano spenderà circa 11 milioni di dollari, con il supporto della Indian Oil Corporation, nei prossimi cinque anni” e “il piano è di trasferire lotti di ghepardi dall'Africa meridionale fino a quando l'India non raggiungerà una popolazione di loro di almeno 40”.

“I ghepardi della Namibia, cinque femmine e tre maschi di età compresa tra 2 e 5 anni, sono stati selezionati per le loro capacità di caccia, familiarità con gli esseri umani e profili genetici”, ha affermato Laurie Marker, zoologa americana e direttrice esecutiva del Cheetah Conservation Fund, principale partner del progetto. Dopo un mese di quarantena, i ghepardi verranno rilasciati a Kuno, un'area protetta di 289 miglia quadrate e saranno dotati di collari satellitari: i parchi indiani non sono recintati, quindi possono anche vagare per la foresta circostante, che comprende 2.300 miglia quadrate.

I maschi, tuttavia, si legge sul quotidiano, “verranno rilasciati per primi, con le femmine inizialmente tenute in un recinto di 3,7 miglia quadrate per trattenere i maschi nel parco”. Il Parco nazionale di Kuno è stato scelto per la sua somiglianza in termini di clima, precipitazioni e habitat con le riserve private dell'Africa meridionale. E per la presenza di prede, tra cui cervi, cinghiali e antilopi, che sono abbondanti.