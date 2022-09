Oltre 24 ore di attesa per un ultimo saluto alla regina

AGI - Il governo britannico ha invitato i cittadini a non mettersi in viaggio per Londra per poter dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II: la coda è infatti al limite, la fila è cresciuta al punto che occorre aspettare 24 ore prima di entrare nella cappella ardente al palazzo di Westminster.

Nella notte il governo ha pubblicato un messaggio invitando le persone alla cautela: "La coda ha una capacità quasi totale con un tempo di attesa di almeno 24 ore. Per favore, non mettevi in viaggio per unirvi alla coda".

Migliaia di persone dovrebbero ancora rendere omaggio alla defunta regina, tra oggi e domani, e dunque cresce il timore che i tempi di attesa possano arrivare alle 30 ore. Venerdì sera, c'è stato anche un piccolo incidente perché un uomo, prontamente arrestato, ha tentato di avvicinarsi alla bara e strappare lo stendardo reale.