Re Carlo e William hanno incontrato a sorpresa la folla in fila

AGI - A sorpresa il re Carlo III e il figlio William sono andati a incontrare la folla che è in fila, a Londra, in attesa di entrare nella camera ardente allestita al palazzo di Westminster per la regina Elisabetta II.

Il nuovo monarca e l'erede al trono -che poco prima avevano ringraziato il personale dei servizi di emergenza che stanno lavorando senza sosta da giorni per assicurarsi che tutto fili liscio- si sono avvicinati alle transenne e hanno stretto le mani delle persone, deliziate dal vederli da vicino.