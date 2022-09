Cosa sappiamo finora sui funerali di Elisabetta II

AGI - I quattro figli della defunta regina Elisabetta - il re, la principessa Anna, il duca di York e il conte di Wessex - faranno una veglia di 15 minuti sulla bara della madre venerdì alle 19:30 nella Westminster Hall, due giorni prima dei funerali, che lunedì si concluderanno con due minuti di silenzio in tutta la nazione.

Buckingham Palace ha divulgato i dettagli dei funerali della regina Elisabetta II.

Lunedì mattina, le porte dell'Abbazia di Westminster si apriranno alle 8:00 (le 09 in Italia) quando cominceranno a prendere posto le 2 mila persone invitate, tre ore prima dell'inizio delle esequie alle 11:00.

La regina sarà trasportata dal palazzo del Parlamento all'Abbazia sul carro armato che portò anche sua madre e suo padre ai funerali dalla Westminster Hall. Si calcola che saranno più di 100 i capi di Stato e di governo, le teste coronate e le personalità che parteciperanno al più grande funerale che il Paese abbia vissuto dalla morte del primo ministro Winston Churchill nel 1965.

Sono annunciate le presenze del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del brasiliano Jair Bolsonaro, del francese Emmanuel Macron, del turco Recep Tayyip Erdogan, del re di Spagna, Felipe VI, insieme a suo padre Juan Carlos I, ci saranno tutti i monarchi d'Europa, l'imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako, il primo ministro canadese Justin Trudeau e molti altri capi di Stato e di governo. Per l'Italia andranno il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura.

Dopo la funzione religiosa, la bara di Elisabetta II percorrerà le strade di Londra in un corteo funebre che si concluderà al Wellington Arch, ad Hyde Park, da dove partirà per Windsor.

Si seguito, ora per ora, la successione degli eventi di lunedì:

6:00-8:30: all'alba dell'ultimo giornata di lutto nazionale, le Guardie del Re terranno la loro veglia finale presso la bara di quercia della regina. La cappella si chiuderà alle 8:30.

9:00: Il Big Ben suonerà i rintocchi in maniera nitida. Da questo momento in poi, il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto verso il defunto monarca.

10:30: la bara della regina verrà trasportata dal Parlamento all'Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri della Famiglia reale, sarà accompagnata da militari e sarà simile a quella già vista per il funerale della principessa Diana e del principe Filippo. La bara arriverà alle 10:52 all'Abbazia e sarà trasportata all'interno.

11:00: nell'abbazia, ci saranno non meno di 2mila presenti. Non solo i membri della Famiglia reale, il premier Liz Truss insieme agli altri ex premier britannici, ma anche capi di Stato e di governo, tra i quali il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden

11:00-12:00: I funerali di stato saranno presieduti dal decano di Westminster e dall'arcivescovo di Canterbury, saranno trasmessi in diretta tv, non solo nel Regno Unito, e si calcola che saranno visti da milioni di persone in tutto il momento (potrebbe diventare uno degli eventi dal vivo più visti nella Storia). L'Abbazia è stata teatro di molti delle tappe più importanti della vita della regina, dalla sua incoronazione al matrimonio con il principe Filippo. Ma anche di tanti funerali, a cominciare da quello della principessa Diana nel 1997 e della Regina Madre nel 2002. Anche il funerale del conte Mountbatten di Birmania, zio di Filippo, si tenne nell'Abbazia nel 1979. Al termine del servizio, ci saranno due minuti di silenzio nazionale.

12:00-13:00: La bara sarà quindi posta nuovamente sul carro militare, prima che il corteo funebre reale si sposti solennemente attraverso Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare a Wellington Arch alle 13:00.

13:00-16:00: La bara verrà riportata a Windsor, il castello dove la regina trascorse gran parte degli ultimi anni della sua vita, fino alla sua ultima dimora, presso la Cappella di San Giorgio, dove arriverà alle 15:15.

16:00: la regina sarà sepolta nella Cappella di San Giorgio accanto al marito, il principe Filippo. Inizierà dunque il servizio di benedizione finale della salma, anche quello in diretta tv, condotto dal Decano di Windsor. Prima dell'ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona.

Quindi, alla fine del servizio, la bara verrà calata nella Royal Vault, dove sarà sepolta insieme a suo marito, il duca di Edimburgo, i suoi genitori e sua sorella Margaret.

19:00: re Carlo e i famigliari più stretti per un servizio funebre privato, dove il monarca spargerà terra sulla bara.