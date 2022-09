Putin a Samarcanda, attesa per l'incontro con Xi Jinping 

AGI - Vladimir Putin è arrivato nella città uzbeka di Samarcanda per un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa Interfax. Il presidente incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping e una serie di altri leader all'evento giovedì e venerdì.

Xi ha incontrato il presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymukhamedov, e il suo omologo kirghiso, Sadir Japarov, a cui ha espresso il sostegno per l'indipendenza e la sovranità territoriale del Paese e l'opposizione alle interferenze straniere

Il presidente cinese parteciperà alla cerimonia di benvenuto organizzata dal padrone di casa, il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, riferisce l'emittente televisiva statale cinese China Central Television, ma i riflettori sono puntati sull'incontro, previsto nelle prossime ore, con Putin.

"Se Kiev ottenesse" i missili ATACAMS a lungo raggio, capaci di colpire obiettivi fino a 300 chilometri, chiesti a Washington, "grandi città russe e infrastrutture industriali e dei trasporti potrebbero essere colpite e uno scenario del genere significherebbe un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti in un confronto militare con la Russia". Lo ha dichiarato all'agenzia Sputnik l'ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov.

"Siamo lontani dalla fine della guerra". Questo il monito il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo una telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin. "Un cessate il fuoco non è in vista, mentirei se dicessi che lo è", ha spiegato. Guterres ha precisato che ha affrontato diversi argomenti con il leader russo, compreso quello del grano, quello dei detenuti di guerra e quello della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

