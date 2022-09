AGI - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata completamente spenta per motivi di sicurezza con l'arresto dell'ultimo reattore rimasto in attività. Lo rende noto l'operatore ucraino per l'energia nucleare, Energoatom.

In una nota diffusa su Telegram, Energoatom fa sapere che questa notte è stato spento il sesto reattore, l'unico ancora in funzione, e che "sono in corso le procedure per il suo raffreddamento".

Questa decisione è stata presa a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all'impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell'agenzia dell'Onu per l'energia atomica.