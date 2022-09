Blinken: "Grazie a Draghi per la sua guida. Lavoreremo con il prossimo governo"

AGI - In un colloquio telefonico con il premier Mario Draghi, il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha "sottolineato l'impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull'ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi".

Ho avuto "una bella conversazione questa mattina con il presidente del Consiglio Draghi sulla nostra stretta e duratura partnership con l'Italia. L'ho ringraziato a nome degli Stati Uniti per la sua guida in un momento critico per la storia europea e mondiale". Lo ha scritto in un post su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Great to speak with Prime Minister Draghi this morning about our close and enduring partnership with Italy. I thanked him on behalf of the United States for his leadership through a critical moment in European and world history.