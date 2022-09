Il feretro di Elisabetta II giunto a Londra, riposa nel palazzo di Westminster fino all'alba di lunedì

AGI - Una cerimonia officiata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha accolto l'arrivo della bara della regina Elisabetta II nel palazzo del parlamento britannico dove adesso sarà installata la camera funeraria, che rimarrà aperta fino ai funerali di Stato, lunedì 19 settembre.

La bara, ricoperta dallo stendardo reale e dalla corona imperiale, è stata trasferita da Buckingham Palace, con una solenne processione e alla presenza di migliaia di persone rimaste in religioso silenzio, salvo qualche sentito applauso durante il percorso. Poi è stata issata da otto guardie del Primo Battaglione di Granatieri della Compagnia della Regina che l'hannno trasferita all'interno del Parlamento.

