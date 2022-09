Biden: "Ci vorrà un po' più di tempo per far scendere l'inflazione"

AGi - "Ci vorrà ancora tempo e determinazione per ridurre l'inflazione, ed è per questo che abbiamo approvato l'Inflation Reduction Act per ridurre i costi dell'assistenza sanitaria, dei farmaci da prescrizione e dell'energia. Il mio piano economico sta dimostrando che, mentre abbassiamo i prezzi, creiamo posti di lavoro ben pagati e riportiamo l'industria manifatturiera in America". Questo il primo commento di Joe Biden dopo i nuovi dati sull'inflazione americana.

"I dati di oggi", sottolinea Biden "mostrano ulteriori progressi nella riduzione dell'inflazione globale nell'economia statunitense. Nel complesso, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati nel nostro Paese negli ultimi due mesi: si tratta di una notizia positiva per le famiglie americane, anche se c'è ancora molto da fare".

