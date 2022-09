In migliaia 'accompagnano' l'ultimo viaggio della Regina

AGI - La salma della regina Elisabetta II ha cominciato il viaggio che martedì la riporterà a Londra dalla Scozia, dove è morta giovedì a 96 anni. Il feretro, coperto dal drappo funebre con lo stemma reale, ha lasciato il castello di Balmoral alle 10 di mattina per arrivare, dopo un viaggio di sei ore, a Edimburgo. A seguire il corteo - che è passato per Aberdeen, Dundee e Perth - c'era la principessa Anna con il marito Tim Laurence.

Durante il percorso attraverso villaggi e cittadine, migliaia di persone hanno reso omaggio alla sovrana, in maniera composta, riunendosi lungo la strada, su rotatorie e cavalcavia.

Uno spettacolo "incredibilmente commovente", ha commentato il leader dei laburisti Keir Starmer, che ha visto le immagini in tv, con tutte quelle persone "sul ciglio della strada a renderle omaggio".

The late Queen’s devotion to Britain was underpinned by one crucial understanding – that the country she came to symbolise is bigger than any one individual or institution.



She would urge us now to pull together, to turn our collar up and face the storm. https://t.co/tv3NIo7qub