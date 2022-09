Carlo III: "Dal suo esempio la mia forza. Ora la mia vita cambia"

William sarà il nuovo principe di Galles

Il figlio primogenito del re Carlo, William, diventerà principe di Galles. Lo ha detto lo stesso re nel suo primo discorso: "Come mio erede, William assume ora i titoli scozzesi che hanno significato tanto per me", ha dichiarato. "Succede a me come Duca di Cornovaglia e assume le responsabilità per il Ducato di Cornovaglia che ho assunto per più di cinque decenni". E, ha aggiunto, "Oggi sono orgoglioso di crearlo Principe di Galles, Tywysog Cymru, il Paese di cui ho avuto il privilegio di portare il titolo per gran parte della mia vita e del mio lavoro".

"Con Catherine al suo fianco, so che i nostri nuovi Principe e Principessa di Galles continueranno a ispirare e a guidare le nostre conversazioni nazionali, contribuendo a portare i marginali al centro per dar loro l'aiuto che serve".