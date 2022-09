La regina Elisabetta sotto controllo medico, medici preoccupati

"Le mie preghiere e quelle della popolazione della Chiesa d'Inghilterra e della nazione sono con Sua Maestà la regina oggi". E' il messaggio su Twitter dell'arcivescovo di Canterbury alla luce delle condizioni mediche di Elisabetta II che destano preoccupazioni. "Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare sua maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral".

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.