La Nasa ci riprova. Artemis pronto a partire verso la Luna

La Nasa non ha detto immediatamente quanto questo problema potrebbe o meno influenzare il tempo di decollo. Lunedì, durante un primo tentativo, il lancio era stato annullato all'ultimo momento a causa di problemi tecnici, in particolare sul raffreddamento dei motori. In caso di nuovo impedimento nella giornata di sabato, il decollo potrebbe eventualmente essere riprogrammato a lunedi' o a martedi'.

Il decollo previsto per le 14:17 ora locale dal Kennedy Space Center in Florida avverrà con fino a due ore di ritardo. Poco prima delle 6:00 ora locale, il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson ha dato il via libera per iniziare a riempire i serbatoi del razzo con combustibile criogenico , per un totale di circa tre milioni di litri di idrogeno e ossigeno liquido ultra-freddo.

AGI - Gli ultimi preparativi per il lancio del nuovo mega-razzo della Nasa verso la Luna sono stati ritardati a causa di una perdita di carburante , rilevata poche ore prima del decollo della missione che dovrebbe lanciare il programma Artemis per il ritorno dell'uomo sulla Luna.

Al via caricamento propellente per lancio Artemis 1

AGI - La Nasa ha avviato il caricamento del propellente sul razzo Space Launch System (Sls) in vista della missione senza equipaggio Artemis 1 verso la Luna. Il lancio è in programma questa sera a Cape Canaveral alle 20,17 ora italiana, dopo il rinvio di lunedì scorso per il problema di raffreddamento di uno dei quattro motori del gigantesco Space Launch System.

Dopo il via libera del direttore di lancio, Charlie Blackwell-Thompson, è stato avviato il caricamento nello stadio centrale e in quello superiore del razzo dell'idrogeno liquido a temperature bassissime, attraverso i condotti appositamente raffreddati. In totale sono 3,4 milioni i litri di propellente, fra idrogeno liquido e ossigeno liquido.

Era stato infatti proprio un problema in questa fase che il 29 agosto aveva costretto a sospendere il conto alla rovescia, anche se poi è emerso che risultava una temperatura troppo alta del propellente a causa di un sensore difettoso. Il viaggio di Artemis 1, di oltre due milioni di chilometri, durerà in tutto 42 giorni, tre ore e 20 minuti, ben più dei 10 giorni standard programmati per le prossime due missioni con equipaggio.

La navicella Orion rimarrà nello spazio più di qualsiasi altra astronave per il trasporto umano abbia mai fatto senza attraccare a una stazione e questo periodo offrirò alla Nasa e ai suoi partner la possibilità di identificare eventuali problemi da affrontare nel primo volo 'abitato' (Artemis 2), previsto entro la fine del 2024.

Spinto dai motori Rs-25 e dai due booster laterali a cinque segmenti (uno in più rispetto a quelli dello shuttle), lo Space Launch System raggiungerà il periodo di massima sollecitazione aerodinamica 90 secondi dopo il lancio. Due minuti e 12 secondi dopo il lift-off, i propulsori laterali si separeranno, mentre il primo stadio e gli Rs-25 esauriranno il propellente in circa otto minuti (8 minuti e 4 secondi).