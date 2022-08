La missione Aiea è partita per Zaporizhzhia

AGI - Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha scritto oggi sul suo account Twitter che un team dell'ente di sta dirigendo alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, oggetto di diversi attacchi negli ultimi giorni. "Il giorno è arrivato - ha scritto su Twitter - la missione Aiea di supporto e assistenza è in corso. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa".

La missione, ha poi scritto il direttore dell'Aiea Rafael Grossi, arriverà a Zaporizhzhia entro il fine settimana. Più volte Grossi era inervenuto negli ultimi giorni parlando dei rischi imminenti di una catastrofe nucleare.

