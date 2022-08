Nuovi venti di guerra in Libia. A Tripoli 32 morti e 159 feriti

AGI - Gli scontri fra milizie avversarie dei giorni scorsi a Tripoli, sullo sfondo del caos politico con due governi contrapposti a Est e a Ovest del Paese, hanno provocato 32 morti e 159 feriti. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute, aggiornando il bilancio fornito ieri sera alla fine della guerriglia urbana. Oggi sembra che la città conosca una tregua, dopo gli scontri armati cominciati venerdì in diversi quartieri della capitale.

Per tutta la notte di venerdi' e l'intera giornata di ieri, spari ed esplosioni sono risuonati in diversi quartieri della capitale. Dallo scorso marzo, due esecutivi contrapposti si contendono il potere: sono quello di Abdelhamid Dbeibah, basato a Tripoli (la capitale, nell'Ovest del Paese) dal 2021 e riconosciuto dalla comunità internazionale e quello di Fathi Bachaga, voluto dai sostenitori del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, nell'Est del Paese con Benghasi come città principale.

Gli scontri si sono conclusi con il fallimento del tentativo di Bachaga di spodestare il governo del suo rivale, secondo media ed esperti. I gruppi armati considerati "neutrali" in questa lotta, in particolare la Force al-Radaa, si sono schierati dalla parte di Dbeibah e il loro ruolo è stato decisivo per l'esito degli scontri. Era la seconda volta che Bachaga, ex ministro dell'Interno, tentava di prendere il potere a Tripoli e gli scontri nella capitale sono stati i più gravi dal giugno 2020, quando Haftar tento' di conquistare militarmente la citta', al culmine di una guerra civile che dura dalla caduta del regime di Muhammar Gheddafi nel 2011.