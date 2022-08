Due gemelle americane sposano due gemelli e vanno a vivere tutti insieme

AGI - Due gemelle identiche hanno sposato altri due gemelli, altrettanto identici. È l’incredibile storia di Brittany e Briana Deane, sorelle inseparabili cresciute nel Delawere che hanno sposato Jeremy e Josh Salyers, anch’essi gemelli tra loro uguali e quasi non distinguibili l’uno dall’altro. Le due coppie hanno sempre inseguito un sogno: innamorarsi di fratelli gemelli identici e di sposarli. Tanto vollero, che alla fine vi riuscirono.

La storia è tutto un programma e la racconta il Washington Post. Perché i due gruppi di fratelli si sono incontrati nel 2017 all'annuale Twins Days Festival, il Festival dei gemelli, a Twinsburg, nell’Ohio.

Poi i Deanes e i Salyerses hanno trascorso un anno insieme, e quando tutti e quattro sono stati sicuri di aver trovato la loro perfetta corrispondenza, sono tornati al festival e si sono sposati proprio lì, in abiti abbinati anch’essi abbinati e uguali.

E come se ciò non bastasse, le due coppie - che ora vivono in una casa che condividono nella contea di Bedford, in Virginia - sono tornate al Festival dei gemelli all'inizio di questo mese, questa volta con i loro figli, nati a circa cinque mesi di distanza. Parti singoli e non gemellari, fortunatamente.

Il figlio di Brittany e Josh, Jett Salyers, è nato alla fine del 2020 e il figlio di Briana e Jeremy, Jax Salyers, è nato la primavera successiva. I ragazzi sono perciò cugini, ma poiché i loro genitori sono gemelli che hanno sposato due gemelli, la loro genetica è simile a quella dei fratelli, ha detto Briana. Il matrimonio insolito dei Salyer è noto come matrimonio quaternario e i loro figli sono conosciuti come gemelli quaternari.