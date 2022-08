La disastrosa idea di regalare vestiti per strada a Parigi

AGI - A Parigi la moda a volte fa fare follie. L'ultima ha coinvolto il centro della capitale francese, teatro di una vera e propria bagarre con centinaia di persone accorse in place Vendome per accaparrarsi alcuni pezzi in regalo della prima collezione del marchio Revenge X, nato pochi mesi fa.

L'evento, organizzato a scopo promozionale, era stato inizialmente programmato al Giardino delle Tuileries alle 19, con un'affluenza prevista di un massimo di cento persone. Ma già nel primo pomeriggio centinaia di ragazzi e ragazze pronti a sbracciare per uno dei capi si sono affollati nel parco.

Lunaire le bail de revengex au tuileries et à vendôme pic.twitter.com/639cW9oZxq — GALLY 4L (@kerangals) August 24, 2022

Revenge X ha deciso quindi all'ultimo minuto di spostare l'evento trecento metri più in là per motivi di sicurezza, dando però il via alla corsa spericolata di centinaia di persone testimoniata dai diversi video presenti sui social network. Lo stock di vestiti è andato esaurito in qualche minuto.

Alcuni partecipanti hanno segnalato di aver subito furti e violenze nei momenti più concitati. Il marchio si è scusato per i disordini creati e ha fatto sapere che nelle prossime occasioni "ci sarà più organizzazione e più sicurezza".