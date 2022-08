Il capo della polizia della scuola di Uvalde è stato licenziato

AGI - Il consiglio scolastico di Uvalde, in Texas, vota all'unanimità per licenziare il capo della polizia della scuola Pete Arredondo, tre mesi dopo che il 18enne Salvador Ramos ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. È quanto riporta la Cnn.

Il provvedimento preso dal consiglio scolastico riguarda Pete Arredondo, finito subito al centro delle polemiche perché era colui che avrebbe dovuto organizzare gli interventi per neutralizzare il killer. Arredondo, invece, si era opposto a qualsiasi tipo di irruzione, per non mettere a rischio la vita degli agenti, una decisione risultata fatale perché il giovane assassino ebbe il tempo di portare avanti il massacro di bambini e insegnanti, prima di essere ucciso da una squadra speciale arrivata dal servizio di pattugliamento al confine, nella valle del Rio Grande, soltanto un'ora dopo l'inizio della strage.

Arredondo non ha assistito alla riunione della scuola, ma ha parlato attraverso il suo avvocato, che ha rilasciato una dichiarazione lunga diciassette pagine in cui si afferma che Arredondo "fece la cosa giusta".

"Ogni accusa di mancanza di leadership - continua il documento - è interamente fuori luogo. L'idea che un poliziotto avrebbe dovuto correre verso la porta, ritenuta bloccata, per aprirla senza una protezione in grado di fermare proiettili sparati con un Ar-15 è equivalente al suicidio".