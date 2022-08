In topless davanti al cancelliere. Due attiviste contestano Scholz

AGI - Durante un evento pubblico a Berlino, due attiviste si sono spogliate davanti al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rimanendo a seno nudo per mostrare gli slogan "embargo sul gas adesso" e "basta soldi a Putin" che avevano scritto sul petto.

Le due donne, riporta la Bild, hanno anche lanciato in aria banconote finte e scandito alcune frasi prima di essere portate via dagli agenti di sicurezza. Scholz non ha perso la calma e ha continuato a sorridere davanti alle telecamere durante il gesto di protesta delle due attiviste.