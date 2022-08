Il nuovo video che imbarazza Sanna Marin

AGI - Non si placano le polemiche sulla premier finlandese, Sanna Marin, le cui immagini scatenata a bere e ballare a un party privato hanno fatto, ieri, il giro del mondo costringendola a dare spiegazioni in conferenza stampa e a sottoporsi anche a un test antidroga. Un secondo video, trapelato oggi, la vede ballare abbracciata al cantante finlandese Olavi Uusivirta nel privé di un club di Helsinki.

#UPDATE: A new video has emerged of Finnish PM Sanna Marin dancing at a popular Helsinki bar just a day after leaked images showed her partying with friends https://t.co/AdZ5eecG4f pic.twitter.com/CrkWKdlrWA — Insider News (@InsiderNewsKe) August 19, 2022

In conferenza stampa, un giornalista le ha fatto notare che dalle immagini diffuse la popstar pare baciarla sul collo; Marin ha negato e ha detto che probabilmente le stava solo parlando e forse le ha baciato una guancia. "Se qualcuno mi ha baciato sulla guancia, non c'è niente di inappropriato o qualcosa che non posso gestire o dire a mio marito", si è difesa Marin.

I due filmati, usciti nel giro di 48 ore, hanno acceso il dibattito in Finlandia sulla privacy a cui hanno diritto i politici e sull'idoneità di certi atteggiamenti della primo ministro che già l'anno scorso si era dovuta scusare per essere andata in discoteca dopo aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid-19.