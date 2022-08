La moglie di Joe Biden ha il Covid

AGI - Jill Biden è risultata positiva al Covid. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che la First lady Usa ha sintomi lievi e sarà curata con il Paxlovid. La First lady, si trova attualmente in una residenza privata in South Carolina, dove la famiglia Biden ha trascorso alcuni giorni in vacanza e dove resterà in autoisolamento per cinque giorni e fino a quando non si negativizzerà.

Il 7 agosto il presidente Usa, Joe Biden, è uscito dal suo secondo isolamento dopo essere risultato negativo. Il 10 agosto il presidente e sua moglie si sono recati in South Carolina. Biden firmera' l'Inflation Reduction Act questo pomeriggio alla Casa Bianca.